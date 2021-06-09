На вулицях Нью-Йорка: 30 курйозних ситуацій, які могли трапитися лише у великому місті

Коли більшість з нас почує слово "Нью-Йорк", то найімовірніше подумає про доглянутий Центральний парк, яскраву Таймс-сквер чи величну Емпайр-Стейт-Білдінг. Ми доволі багато знаємо про це місто з фільмів та серіалів, але чи справді вони повною мірою описують його?

Ентузіасти створили в інстаграмі сторінку під назвою WhatIsNewYork ("Що таке Нью-Йорк") і вона покликана зруйнувати більшість стереотипів про "Велике яблуко". Тут показують Нью-Йорк очима його мешканців – саме вони надсилають адміністраторам сторінки курйозні фото і відео. І схоже, що такий простий, відвертий і часом божевільний Нью-Йорк подобається людям не менше. За оновленнями профілю стежать 835 тисяч підписників.

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