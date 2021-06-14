Нова порція гарного настрою: 25 фотографій тварин, які змусять вас посміхатися

Кумедні фотографії тварин – це чи не найкраще зі всього, що можна знайти в інтернеті. Вони покликані рятувати нас від поганого настрою чи допомагати розслабитися наприкінці виснажливого дня.
Здається, що колекція фотографій тварин в мережі – безмежна. Користувачі переконані що такий контент потрібний усім без винятку, а у фейсбуці навіть є група під назвою Important Animal Images ("Важливі зображення тварин"). І це абсолютна правда, адже ніхто не відмовиться від чергової порції позитиву.
Це цікаво Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм
Якщо зайти на цю фейсбук-сторінку, можна залишитися там надовго, адже від перегляду світлин дуже складно відірватися. Розваги 24 потурбувалися про ваш час, і відібрали 25 фото, які точно вам сподобаються. Приємного перегляду!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
Дивіться також Не показуйте дітям: 20 іграшок, які можуть налякати навіть дорослих
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
Ще більше курйозів Що тут відбувається: 25 людей, які зберігають спокій у вкрай дивних ситуаціях – курйозні фото