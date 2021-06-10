Важко повірити: 20 випадкових фактів про світ, які можуть змінити точку зору на звичайні речі

Практично щодня ми дізнаємося щось нове, і це робить наше життя цікавішим. Проте, в епоху інтернету, коли людство має доступ до безмежної кількості інформації, ми не завжди користуємося цією можливістю. І це не дивно. Після виснажливого робочого дня не всім захочеться читати складні наукові статті чи дивитися серйозні документальні фільми.

Але насправді дізнаватися щось нове не так важко, як здається на перший погляд. Полегшити це завдання допоможе Factorium – проєкт інфографічного агентства Ferdio з Копенгагена. Його мета – подавати перевірені та достовірні статистичні дані чи цікаві факти у зрозумілому візуальному форматі.

Це цікаво Як з'явилися гральні карти: історія, види, цікаві факти

На вебсайті та в соціальних мережах проєкту є величезна кількість захопливих фактів про людей, тварин, науку, історію та багато іншого. Розваги 24 відібрали для вас 20 випадкових фактів, яких ви могли не чути. Ми переконані, що вони зроблять ваш вечір цікавішим та веселішим.

#1 Деякі види мурах розвинули сільське господарство на мільйони років раніше ніж люди. Вони харчуються грибами, які вирощують самостійно

#2 Пластилін Play-Doh спочатку продавали та використовували як засіб для очищення шпалер

#3 Сьогодні середньостатистичні келихи для вина у 7 разів більші ніж були 300 років тому

#4 Мед не псується

#5 У деяких містах США були "потворні закони", згідно з якими людей могли оштрафувати за зовнішній вигляд на суму від 1 до 50 доларів

#6 Існування планети у формі пончика технічно можливе

#7 Ворони можуть затамувати образу

#8 Для зйомок фільму "Чарівник країни Оз" 16-річна акторка Джуді Гарланд була змушена дотримуватися суворої дієти, що складалася з курячого супу, кави та 80 сигарет на день

#9 Початково чирлідинг був виключно чоловічим заняттям

#10 У шотландській мові є 421 слово на позначення снігу

#11 При народженні жирафенята падають на землю з висоти 1,5 метра

#12 Приблизно раз на тиждень лінивці спускаються до підніжжя свого дерева, щоб сходити в туалет

#13 У Парижі немає знаків "Стоп"

#14 У Канаді є в'язниця для білих ведмедів

#15 У тенісистів виділяється до 3 літрів поту за годину гри

#16 Королева Єлизавета під час Другої світової війни була механіком

#17 Вівця, качка і півень були першими пасажирами повітряної кулі

#18 Каталоги IKEA такі ж розповсюджені, як і Біблія

#19 У 18 столітті можна було отримати квиток до Лондонського зоопарку, привівши кішку або собаку, щоб погодувати левів

#20 123456 – найрозповсюдженіший пароль у світі