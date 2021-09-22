20 нових кумедних фото тварин, які зроблять ваш день кращим

Тварини роблять наше життя кращим, і для цього їм не обов'язково потрібно бути присутніми поруч. Достатньо лише милих та смішних фотографій пухнастиків в інтернеті, щоб миттєво зарядитися порцією позитиву.

На фейсбук-сторінці Important Animal Images ("Важливі зображення тварин") публікують світлини, які справді мають побачити всі. Розваги 24 підготували для вас добірку свіжих фото звідти, адже це саме те, що потрібно, аби добряче посміятися та почати день з хорошим настроєм.

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