"Шубу можна не застібати": добірка найсмішніших мемів про літо

Літо завжди асоціюється з теплом, відпочинком та веселощами. Проте, ніхто не буде сперечатися, що і в цю пору вистачає проблем та незручностей – занадто спекотна чи невластиво холодна погода, складнощі з відпусткою, удосконалення фігури до пляжного сезону. Усе це та багато іншого традиційно стає головною темою найсмішніших літніх мемів.
Розваги 24 підготували добірку кумедних мемів з соціальних мереж, які не втрачатимуть актуальності найближчі 3 місяці. Попри те, що цьогоріч літо дещо запізнилося і ще не встигло потішити українців сонячною погодою, ми покладаємо на нього великі надії. Тож веселого літа і приємного перегляду.
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"Пташки о 5 ранку"
"Коли влітку відчиняєш двері автомобіля"
"Я намагаюсь розслабитися VS оса, що літає навколо мене"
"Те відчуття, коли перевертаєш подушку на інший, прохолодний, бік"
"Коли заходиш до магазину, в якому є кондиціонер"
"Я, коли вперше одягнув шорти цього літа"
"Коли комарі побачили, що у тебе голі щиколотки"
"Літній шопінг: очікування і реальність"
"Коли прийшло літо і почали літати комахи"
"Як я це бачу і як я це відчуваю"
"Коли почалося літо, але вам все одно треба рано вставати і йти на роботу"
"Коли ти не можеш дозволити собі кудись поїхати, але всі друзі публікують фотографії з відпочинку"
"Коли вмикаєш кондиціонер в машині і він дує гарячим повітрям"
Автор:
Софія Гусєва