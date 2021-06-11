Не показуйте дітям: 20 іграшок, які можуть налякати навіть дорослих

15:18

У наш час дизайнери та виробники дитячих іграшок пропонують величезний асортимент красивих, яскравих та якісних товарів. Але часом і вони можуть припуститися помилки, в результаті якої виходить щось таке, що бажано тримати якомога далі від дітей.