Живуть на повну: 20 дідусів та бабусь, енергії яких позаздрять навіть їхні онуки

15 червня 2021 , 12:14
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Джерело:

Boredpanda

Від старості неможливо втекти чи заховатися, але це зовсім не означає, що похилий вік – це вирок. Насправді це лише цифра у паспорті, яка не повинна ставати на заваді щасливому та активному життю.

У День захисту людей похилого віку, Розваги 24 вирішили показати вам дідусів та бабусі, які вщент руйнують стереотип "Старість – не радість". Вони справді живуть на максимум – спілкуються з друзями, розважаються, знаходять нові активні хобі, займаються улюбленими справами та просто насолоджуються життям. Вони – справжній приклад для усіх нас. 

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"Купив бабусі iPad. Їй 84 роки, у неї ніколи не було планшета, і вона хотіла його для "мистецтва". Я купив для неї ArtRage і залишив наодинці з новою іграшкою на 30 хвилин"

"Моя бабуся на святкуванні її 100-річчя"

"Був у гостях у бабусі і знайшов цю фотографію з новорічного круїзу"

"Хтось запропонував моєму дідусеві місце для людей похилого віку в метро, і він зробив ось так"

"Мій дідусь на водних лижах у його 91-ий день народження"

"Моя бабуся закінчила аспірантуру в 77 років. Ніколи не пізно"

"Так мої дідусь та бабуся святкували 60-ту річницю весілля"

"Я замовила костюм Дивожінки в інтернеті. Він був трохи великим для мене, і моя бабуся сказала, що хоче спробувати. Це казковий результат"

"Мій дідусь у 72 роки"

"Моя прекрасна бабуся сідає на шпагат після святкування її 80-го дня народження"

"Моїй бабусі 87 років, і вона вирішила, що прийшов час зробити татуювання"

"Мій дідусь – математик на пенсії. Йому стало нудно, і він вирішив побудувати замок власноруч. Минуло 4 роки"

"Моя двоюрідна прапрабабуся на своє 105-річчя"

"Бабусі та дідусі на весіллі минулих вихідних. Без коментарів"

"Минулого року моїй бабусі виповнилося 100. На фото вона стоїть у планці протягом 30 секунд"

"Я вважаю, що моя бабуся надзвичайно стильна як на свої 95 років. А ще вона досі самостійно їздить за кермом"

"Я мрію бути таким крутим, як вони, коли постарію"

"Мій 74-річний дідусь готує барбекю та насолоджується життям"

"Моя 96-річна бабуся зараз грає у VR"

"Моя бабуся п'є пиво на випускному мого брата"

Автор: Софія Гусєва