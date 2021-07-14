Випили і зголодніли: дві американки увірвалися до зачиненого ресторану, щоб зварити пельмені

Вживання алкоголю, має й інші ефекти окрім сп'яніння, зокрема й відчуття голоду і появу апетиту. Схоже, що саме це сталося з двома американками, які нещодавно посеред ночі пробралися до популярного у Нью-Йорку ресторану китайської кухні, щоб зварити собі пельмені.

Про курйозну ситуацію, яка трапилася 11 липня, розповів власник ресторану Xi'an Famous Foods Джейсон Вонг у фейсбуці. Дівчата залишили сліди свого перебування на кухні закладу, тому працівники одразу зрозуміли, що там хтось був, і звернулися до відео з камер спостереження.

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На записі вони побачили, що дві порушниці пробралися на кухню ресторану та спробували приготувати собі вечерю. Щоправда, вийшло у них невдало, адже дівчата намагалися зварити пельмені у холодній воді.

Камери записували відео зі звуком, тому персонал закладу зміг почути, про що говорили їхні "відвідувачки". Схоже, одну з них хвилював факт незаконного вторгнення у ресторан, але її подруга сказала, що працювала у сфері харчування, і запевнила, що все буде добре.

Врешті, коли поїсти дівчатам не вдалося, вони покинули заклад. Але наостанок скоїли ще одне порушення – прихопили із собою пакет сирих пельменів.

Дівчата напідпитку пробралися до зачиненого ресторану і варили пельмені: дивіться відео

Ми цінуємо, що у когось є потяг до нашої їжі пізно вночі, але те, що ви дозволяєте собі увірватися на чужу кухню і робити щось з обладнанням і продуктами, – ненормально,

– написали на сторінці Xi'an Famous Foods.

Власник ресторану зазначив, що поки що не звертатиметься до поліції, щоб дати порушницям шанс виправитися. Він запропонував їм повернутися і оплатити вкрадені пельмені та відшкодувати інші витрати. Також Джейсон Вонг додав, що у такому випадку з радістю прийматиме їх у Xi'an Famous Foods, коли він буде відчинений, а інцидент залишиться курйозною історією, яку можна буде розповісти друзям.

Наступного дня після публікації допису, його оновили. Порушниці все-таки компенсували витрати та надіслали вибачення власникові. Але цього виявилося недостатньо. У ресторані дівчатам запропонували записати вибачення на відео та опублікувати їх у мережі. В обмін на це Джейсон Вонг пообіцяв видалити допис.



Xi'an Famous Foods у Нью-Йорку / Фото з інстаграму Xi'an Famous Foods

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