15 людей, у яких було лише одне завдання, але вони його провалили
Джерело:Reddit
Невдачі на роботі можуть спіткати будь-кого з нас, і цим важко когось здивувати. Проте іноді вони настільки курйозні, що ставитися до них спокійно майже неможливо.
Особливо смішно, коли так помиляються люди, у яких було всього одне і доволі просте завдання. Героями нашої добірки стали саме вони. Хоча вони й помилилися, зате добряче розвеселили мережу.
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