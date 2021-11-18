15 людей, у яких було лише одне завдання, але вони його провалили

Невдачі на роботі можуть спіткати будь-кого з нас, і цим важко когось здивувати. Проте іноді вони настільки курйозні, що ставитися до них спокійно майже неможливо.

Особливо смішно, коли так помиляються люди, у яких було всього одне і доволі просте завдання. Героями нашої добірки стали саме вони. Хоча вони й помилилися, зате добряче розвеселили мережу.

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"Нічого не бентежить?"

Фото Reddit / 97-е 69

"Я б остерігався цієї перукарні"

Фото Reddit / SpilledCobra872

"Вони забетонували конус"

Фото Reddit / Familiar_Big3322

"Банани..."

Фото Reddit / JosephW1220

"У печиві з передбаченням не було передбачення"

Фото Reddit / TriforceShiekah16

"Моя дружина захотіла шматок кавуна"

Фото Reddit / AlienSporez

"А здавалося, що це так легко"

Фото Reddit / lostproton

"Здається, щось пішло не так"

Фото Reddit / keith2301

"Ніщо не заважає"

Фото Reddit / reincarnationaborted

"Намагаюся зрозуміти, як це сталося, але не можу"

Фото Reddit / user_namec_hecks_out

"Це мали б бути штани Nike"

Фото Reddit / CaioMasLevanto

"Гірка – 1, хребет – 0"

Фото Reddit / daaaangdood

"Парковка біля будинку моїх дідуся та бабусі"

Фото Reddit / RefuseNo9121

"Але у неї в руках термометр"

Фото Reddit / Thin-Lie

"Онлайн-інженер"

Фото Reddit / _AlexanderTheFake_