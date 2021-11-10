15 людей, які вийшли на новий рівень ліні: курйозна добірка
Джерело:24 канал
У кожного з нас бувають моменти, коли рівень продуктивності перебуває на нулі, і важко виконувати навіть найпростіші дії. Але не потрібно злитися та розчаровуватися – іноді полінуватися не лише можна, а й потрібно.
Головне, не зловживати цим, як герої нашої добірки. Здається, що вони вийшли на абсолютно новий рівень байдикування, і зовсім цього не соромляться. Врешті, їм вдалося викрутитися зі "скрутних" ситуацій та вигадати курйозні варіанти їх вирішення. Тож недаремно кажуть, що саме лінь є двигуном прогресу.
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"Мій друг вийшов на новий етап ліні"
Фото Imgur
"Ми використовуємо лише останні технології"
Фото Reddit | unstablereality
"Ось наскільки ліниві мої колеги"
Фото Reddit | RF_Guy1654
"Мій лінивий молодший брат вчиться писати англійські літери"
Фото Reddit | Im_that_stupid
"Моя донька хотіла будиночок. Мені було лінь"
Фото Reddit | NoTrickWick
"Я зрозумів, що меблі необов'язково потрібно складати"
Фото Reddit | ImWadeYo
"Коли лінь зустрічається з винахідливістю"
Фото Imgur | manderpants
"Геніальне рішення, аби уникнути прибирання"
Фото Imgur | youandmeandrainbows
"Ця стежка є символом людської ліні. І так, я нею користуюся"
Фото Reddit | Aukrust
"Лінивий, але винахідливий охоронець"
Фото Adictamente by Caalf
"Сьогодні у мого тата день народження. Але мені було лінь шукати для нього листівку"
Фото Imgur | CatPresident
"Попросила у мами принести мені зарядний пристрій з другого поверху. Вона сказала покликати собаку"
Фото з твітера sophiebillo1
"Різдвяна ялинка мого батька"
Фото Reddit | JessicaRabbit4
"Мені знадобилася хвилина, аби зрозуміти, що моя дитина вигадала нову технологію перегляду фільмів на iPad без використання рук"
Фото Reddit | MerryAntoinette
"Як я вимикаю світло, коли мені лінь"
Фото Imgur