Потрібно пояснити: 15 курйозних фотографій, на яких відбувається щось дуже дивне
2 липня 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Bored Panda
Напевно, кожен із нас зустрічав в інтернеті світлини, щоб зрозуміти які, потрібно шукати пояснення та контекст ситуації. Інакше побачене здається абсолютно безглуздим та навіть абсурдним.
Як не дивно, таких фото в мережі надзвичайно багато. У твітері навіть є окрема сторінка Images That Require More Context ("Зображення, які потребують більше контексту"). Там публікують світлини, що викликають у користувачів безліч питань, на які важко знайти адекватні відповіді. Залишається лише посміятися.
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