15 курйозних фото людей, які здійснили мрію і зустрілися з кумирами

15:29

Багато людей мріють про зустріч з улюбленими акторами, співаками та іншими знаменитостями. Коли це врешті-решт стається, вони неабияк радіють. Проте іноді такі ситуації складаються дещо інакше, ніж ми малюємо у своїй уяві.