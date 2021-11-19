15 кумедних шторок для ванни, які покращують настрій щоранку

Ранковий душ – обов'язкова складова початку дня для багатьох людей. А ще це чудова нагода зарядитися позитивом та хорошим настроєм, і допоможе у цьому кумедна шторка для душу.

З цим погоджуються і герої нашої добірки, що повісили у ванних кімнатах цікаві та веселі завіски замість звичайних і нудних. Тож тепер щоразу, коли вони туди заходять, не можуть стримати посмішку. Крім того, вони вирішили розвеселити ще й мережу, і поділилися своїм креативом в інтернеті.

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"Я забула, що замовила собі цю шторку"

Фото з твітера katmfp

"Моя подруга доручила мені вибрати шторку"

Фото Imgur / Rfmontor

"Вирішила прикрасити звичайну шторку"

Фото Reddit / graablikk

"Ця ванна у небезпеці"

Фото Reddit / Bhawk-11

"Вирішив здивувати свою дівчину новою шторкою для душу, поки вона пішла у справах"

Фото Reddit / BigMike0228

"Я живу сама, тому обрала цю шторку"

Фото Reddit / Danimal1

"Я багато про що шкодую, але точно не про це"

Фото Reddit / drpiotrowski

"Подрузі не подобалася моя шторка, тому вона подарувала мені нову"

Фото Reddit / Dr_Siouxs

"Впевнений, що дружині сподобається наша нова шторка для душу"

Фото Imgur / ChaoticWeird

"Дружина дозволила нашому 8-річному синові обрати шторку"

Фото Reddit / SkipTracePro

"Я завжди жив з нудними сусідами, і тепер нарешті сам. Це перше, що я замовив"

Фото Imgur

"Ми дізналися, що можна зробити шторку з фото"

Фото Reddit / Elatedonion

"Дівчина сказала, щоб я вибрав шторку у морському стилі"

Фото Imgur / DogAdobo

"Я 28-річний чоловік, і зовсім не шкодую про цей вибір"

Фото Reddit / Tron3462

"У сусідів мого друга нова шторка для душу"

Фото Reddit / Pump-Fake