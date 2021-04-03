Поки ходив до магазину: 15 000 бджіл залетіли в машину до американця

Чоловік припаркувався, щоб сходити до магазину. Через 10 хвилин він повернувся, сів за кермо та почув позаду себе голосний гул – 15 тисяч бджіл залетіли до автомобіля, поки чоловік ходив за покупками.

Цей випадок трапився 28 березня в американському місті Лас-Крусес, штат Нью-Мексико. Чоловік, ім'я якого не називають, позичив машину у друга.

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Коли чоловік виявив рій на задньому сидінні, він одразу ж вистрибнув з автомобіля та зателефонував до 911. На допомогу йому приїхав позаштатний пожежник, а за сумісництвом і бджоляр, Джессі Джонсон. Він взяв із собою все необхідне обладнання — захисний костюм, рукавиці, вулик і олія лемонграсу, яка імітує запах матки та приманює бджіл.



Джессі Джонсон переселив бджіл до вулика / Фото The New York Times

Бджоляр перемістив усіх бджіл до вулика за 30 хвилин, і забрав його із собою, щоб поселити рій на своїй пасіці. Загалом нарахували 15 тисяч бджіл.



Тепер бджоли житимуть на пасіці у пожежника / Фото The New York Times

Джессі Джонсон розповів, що робити це було абсолютно безпечно, адже бджоли саме шукали собі королеву-матку і були безневинними. Ні рятувальник, ні водій не постраждали. Проте, охоронця супермаркету один раз ужалили в губу.