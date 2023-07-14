24 Канал підготував підбірку випадковостей, які так сподобалися режисерам, що ті залишили їх у фільмі. Деякі з них – кумедні, а деякі – могли закінчитися фатально.
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"Людина-мураха й Оса: Квантоманія"
Кумедна репліка у фільмі "Людина-мураха й Оса: Квантоманія", де працівник кав'ярні плутає Людину-мураху з Людиною-павуком, насправді була випадковістю. Актор просто переплутав двох персонажів, але сцену вирішили не перезнімати.
Людину-мураху переплутали з Людиною-павуком / Marvel
"Вартові галактики"
В одній зі сцен у "Вартових галактики" з рук Пітера Квілла вислизає таємнича Сфера, але він майстерно її ловить. Цього не було у сценарії. Насправді ж актор Кріс Пратт випадково впустив та спіймав цю річ.
"Хрещений батько"
Кота Дона Корлеоне насправді не було у сценарії. Режисер помітив пухнастого на знімальному майданчику і передав Марлону Брандо, який любив тварин, для сцени. Це майже зіпсувало кілька дублів – все через голосне мурчання.
Сцена з культового фільму / Paramount Pictures
І це ще не все. Ленні Монтана так хвилювався через те, що грає разом із Марлоном Брандо, що плутався у своїх репліках, коли його персонаж вітав Дона Корлеоне. Режисер зауважив це і вирішив зробити це частиною його характеру. Він навіть додав сцену, в якій Бразі репетирує вітання дона Корлеоне.
Режисер помітив хвилювання актора / Paramount Pictures
"Історія лицаря"
У фільмі "Історія лицаря" натовп мав аплодувати промові Чосера. Втім, багато статистів не володіли англійською, і не розуміли, що настав час для овацій. Тож Марку Едді (Роланду) довелося імпровізувати і буквально закликати їх до цього. Момент здався режисеру веселим, тож його залишили у фінальній версії.
Марк Едді імпровізує і натякає статистам: дивіться відео
"Нова різдвяна казка"
У "Новій різдвяній казці" персонаж Білла Мюррея не повинен був падати після того, як облив офіціанта водою. Та під час зйомок Мюррей випадково послизнувся через розлиту на підлозі воду.
"Краса по-американськи"
У "Красі по-американськи" є момент, коли Керолайн ледь не збиває машинка з дистанційним керуванням. Ця випадковість була настільки ідеальною, що потрапила у фільм.
Керолайн такого не очікувала / DreamWorks Pictures
"Зоряні війни"
Звук світлових мечів для фільмів "Зоряні війни" фактично був створений у результаті щасливого випадку. Звукорежисер Бен Берт пройшовся повз свій телевізор з магнітофоном, в якому був пошкоджений мікрофонний кабель. Він зафіксував цей звук і підсилив його.
Як звучать світлові мечі у фільмах "Зоряні війни": дивіться відео
"Енні Голл"
У фільмі "Енні Голл" є момент, коли комік Елві Сінґер чхає з дорогим кокаїном у руках. Це також випадковість. Але ця поведінка була настільки характерною для персонажа Вуді Алена, що все так і залишили у фільмі.
Кумедний момент сподобався знімальній команді і/ United Artists
"Маска"
У сцені з "Маски", коли Стенлі намагається запхати у шафу гроші, пес Майло не повинен був вхопитися за фрисбі. Та чотирилапий дуже відчайдушно вхопився за "летючу тарілку" й не відпускав її, це сподобалося сценаристам.
"Ні, Майло, ні" / New Line Cinema
"Людина дощу"
Дастін Гоффман випадково пукнув у сцені з телефонною будкою у фільмі "Людина дощу", а реакція Тома Круза була імпровізацією. Все це так і показали у фільмі. Гоффман жартівливо назвав це своїм "улюбленим моментом" за всю кінокар'єру.
"Рей, що ти в біса зробив?" / MGM/UA Communications Co.
"Роккі"
Ніжний момент, коли Едріан не наважується поцілувати Роккі, насправді стався через те, що актриса Талія Шайр захворіла. Вона хвилювалася, аби не заразити Сталлоне.
"Міцний горішок"
У фільмі "Міцний горішок" є сцена, в якій Джон МакКлейн падає з шахти ліфта. Насправді каскадер мав схопитися за перший вентиляційний отвір, але послизнувся і продовжив падати в шахту.
"Тора! Тора! Тора!"
Сцена з Перл-Харбора у "Тора! Тора! Тора!" показує людей, які тікають від літака, що вибухнув. Та цього не мало статися, і каскадери, які тікали від полум’я, справді рятувалися. "Шрапнель літала скрізь»", пригадав каскадер Філ Адамс. Водночас ці кадри він називає одними з найкращих, знятих у той день.
Моторошні кадри вибуху, які увійшли до фільму: дивіться відео