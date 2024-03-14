В Італії 103-річна бабуся без прав ганяла вулицями: куди вона поспішала

В Італії правоохоронці зупинили найстарішу порушницю. Бабуся, якій виповнилося вже 103 роки, каталася містом без водійського посвідчення близько першої ночі.

Жінку помітили лише тому, що свідки заявили до поліції, що білий автомобіль продовжував їздити центром міста після опівночі.

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Коли стареньку зупинили, поліцейські спочатку не повірили своїм очам. Бабуся не мала дійсного водійського посвідчення, а термін дії страховки автомобіля давно закінчився. Машину довелося конфіскувати.

Однак поліцейські також виявилися справжніми джентльменами і доправили бабусю додому. Втім, штраф пенсіонерці все ж довелося сплатити.

Куди так поспішала бабуся

Як пояснила сама 103-річна бабуся, вона їхала в гості до друзів, але потім втратила орієнтацію в центрі міста і блукала вулицями без жодного плану. На щастя, під час її блукань ніхто не постраждав.

В Італії діють суворі правила для водіїв старше 70 років. У березні 2023 року Комісія ЄС запропонувала, щоб ці люди або проходили самооцінку своєї придатності до керування автомобілем, або проходили медичний огляд кожні п'ять років. У багатьох європейських країнах, таких як Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Італія, тести на придатність до водіння вже вимагаються з певного віку.

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