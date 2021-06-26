100 000 за джаз – тест на знання джазової історії від Cosmolot

26 червня 2021 , 21:30
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СПЕЦПРОЄКТ

Джерело:

24 канал

З 24 по 28 червня у Львові проходить Leopolis Jazz Fest 2021. Під час фестивалю можна буде почути всесвітньо відомих джазових музикантів.

Крім того, розважальний спонсор Leopolis Jazz Fest, онлайн-казино Cosmolot розігрує 100 тисяч гривень.

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Щоб підготуватися до свята джазу проходьте музичний тест від Cosmolot, а щоб отримати 100 тисяч – просто зареєструйтеся на сайті cosmojazz.fun!

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Автор: Соня Волошин