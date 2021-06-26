100 000 за джаз – тест на знание джазовой истории от Cosmolot

26 июня 2021 , 21:30
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

С 24 по 28 июня во Львове проходит Leopolis Jazz Fest 2021. Во время фестиваля можно будет услышать всемирно известных джазовых музыкантов.

Кроме того, развлекательный спонсор Leopolis Jazz Fest, онлайн-казино Cosmolot разыгрывает 100 тысяч гривен.

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Чтобы подготовиться к празднику джаза проходите музыкальный тест от Cosmolot, а чтобы получить 100 тысяч – просто зарегистрируйтесь на сайте cosmojazz.fun!

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Автор: Соня Волошин