100 000 за джаз – тест на знание джазовой истории от Cosmolot
26 июня 2021 , 21:30Читати новину українською
СПЕЦПРОЄКТ
Источник:24 канал
С 24 по 28 июня во Львове проходит Leopolis Jazz Fest 2021. Во время фестиваля можно будет услышать всемирно известных джазовых музыкантов.
Кроме того, развлекательный спонсор Leopolis Jazz Fest, онлайн-казино Cosmolot разыгрывает 100 тысяч гривен.
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Чтобы подготовиться к празднику джаза проходите музыкальный тест от Cosmolot, а чтобы получить 100 тысяч – просто зарегистрируйтесь на сайте cosmojazz.fun!
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