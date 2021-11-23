Медпрацівники часто прагнуть полегшити цей досвід для своїх пацієнтів, і намагаються різними способами розвеселити та заспокоїти їх. Особливо важливо це для діток та тварин, які хвилюються найбільше.
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Часом їхні методи бувають настільки креативними, що викликають відверту повагу та захоплення. Розваги 24 підготували добірку фото, які показують, що медогляди та лікування можуть бути приємними, і все це завдяки лікарям, які справді горять своєю справою.
"Кабінет мого лікаря"
Фото Reddit / bugdog
"Сьогодні у лікаря моя 3-річна дочка витягла свою кредитку і захотіла заплатити. Їй дали квитанцію і попросили підписати її"
Фото Reddit / AmandaKathleen
"У нашого педіатра є мінідвері для маленьких пацієнтів"
Фото Reddit / 23x3
"Крапельниця для рослин у кабінеті мого лікаря"
Фото Reddit / Hyperi0us
"Дружина з сином відвозили кішку до ветеринара, і він сказав лікарю, що його іграшковий динозавр погано себе почуває. Вони зробили йому рентген"
Фото Reddit / DonutNinjaa
"Відвозив свого собаку на операцію до ветеринара, і побачив там такий будиночок з акваріумом"
Фото Reddit / dogeaterr
"У нашого лікаря є гостинці для всіх відвідувачів"
Фото Reddit / LionBrassiere
"Мій лікар зберігає всі малюнки, створені для нього дітьми"
Фото Reddit / Drewskie888
"Малюнок у приймальній мого стоматолога"
Фото Reddit / kiffmeizter
"Немовлята, народжені у новорічний період, сплять у різдвяних шкарпетках"
Фото ABC News
"Педіатр зробив ремонт у своєму кабінеті"
Фото Reddit / fetus-wearing-a-suit
"Мій двоюрідний брат – дантист. Це костюм, у якому він працює"
Фото Imgur
"Ми справді серйозно ставимося до нашої роботи. Обійми – найкращі ліки"
Фото Reddit / Blumkinpunkin
"Асистент хірурга"
Фото Reddit / MissyTheSnake
"У цій клініці є кабінет номер 9¾"
Фото Reddit / bolthead88