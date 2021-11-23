Медпрацівники часто прагнуть полегшити цей досвід для своїх пацієнтів, і намагаються різними способами розвеселити та заспокоїти їх. Особливо важливо це для діток та тварин, які хвилюються найбільше.

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Часом їхні методи бувають настільки креативними, що викликають відверту повагу та захоплення. Розваги 24 підготували добірку фото, які показують, що медогляди та лікування можуть бути приємними, і все це завдяки лікарям, які справді горять своєю справою.

"Кабінет мого лікаря"

Фото Reddit / bugdog

"Сьогодні у лікаря моя 3-річна дочка витягла свою кредитку і захотіла заплатити. Їй дали квитанцію і попросили підписати її"

Фото Reddit / AmandaKathleen

"У нашого педіатра є мінідвері для маленьких пацієнтів"

Фото Reddit / 23x3

"Крапельниця для рослин у кабінеті мого лікаря"

Фото Reddit / Hyperi0us

"Дружина з сином відвозили кішку до ветеринара, і він сказав лікарю, що його іграшковий динозавр погано себе почуває. Вони зробили йому рентген"

Фото Reddit / DonutNinjaa

"Відвозив свого собаку на операцію до ветеринара, і побачив там такий будиночок з акваріумом"

Фото Reddit / dogeaterr

"У нашого лікаря є гостинці для всіх відвідувачів"

Фото Reddit / LionBrassiere

"Мій лікар зберігає всі малюнки, створені для нього дітьми"

Фото Reddit / Drewskie888

"Малюнок у приймальній мого стоматолога"

Фото Reddit / kiffmeizter

"Немовлята, народжені у новорічний період, сплять у різдвяних шкарпетках"

Фото ABC News

"Педіатр зробив ремонт у своєму кабінеті"

Фото Reddit / fetus-wearing-a-suit

"Мій двоюрідний брат – дантист. Це костюм, у якому він працює"

Фото Imgur

"Ми справді серйозно ставимося до нашої роботи. Обійми – найкращі ліки"

Фото Reddit / Blumkinpunkin

"Асистент хірурга"

Фото Reddit / MissyTheSnake

"У цій клініці є кабінет номер 9¾"

Фото Reddit / bolthead88