У техаському зоопарку жінка застрибнула у вольєр, щоб погодувати мавп: вона про це пошкодувала

У зоопарку техаського міста Ель-Пасо трапився неприємний випадок, який набув неабиякого розголосу. Одна із відвідувачок зоопарку застрибнула до вольєра з мавпами. Вона погодувала тварин чипсами Cheetos і пішла, проте на цьому історія не закінчилася.

У минулі вихідні у соцмережах з'явився відео, на якому видно, як відвідувачка застрибнула до вольєра з коатовими мавпами або мавпами-павуками. Жінка зробила це заради розваги, але, за словами директора зоопарку Джо Монтісано, їй дуже пощастило, що вона не постраждала.

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Примати, про яких ми говоримо, можуть заподіяти людині значної шкоди. Вони можуть бути маленькими мавпочками, але легко покладуть вас на землю, якщо захочуть,

– розповів доглядач зоопарку Мейсон Клейст.

Окрім того, що порушниця могла нашкодити собі, вона ще й наразила на небезпеку Ліббі та Сандей – мавп-павуків, яким жінка дала чипси. У цих тварин особлива дієта, і годувати їх іншими продуктами суворо заборонено – це може викликати проблеми зі шлунком та кишківником.

Також вторгнення незнайомої людини до вольєра мавп може нашкодити їхній психіці та створити напруження у їхніх стосунках з працівниками зоопарку. "Потрібні роки, щоб завоювати довіру цих тварин. А те, що хтось заходить до них на 5 хвилин, щоб зняти відео для інстаграму, просто руйнує результат величезної роботи", – додав Мейсон Клейст.

Які наслідки необдуманого вторгнення до вольєра мавп

Жінку вдалося ідентифікувати – нею виявилася Люсі Рей, співробітниця місцевої юридичної фірми Lovett. Її роботодавці повідомили, що коли вони дізналися про цей випадок, жінку одразу ж звільнили. Компанія заявила, що не схвалює дії своєї тепер вже колишньої працівниці.

Представники зоопарку також планують привернути Люсі Рей до відповідальності. Дирекція вже подала скаргу у поліцію, а правоохоронці розпочали розслідування. Ймовірно, проти жінки відкриють кримінальну справу.