Візьміть слона на вихідні: зоопарк у Чехії пропонує людям тварин напрокат

Зоопарк чеського міста Злін оголосив про власний проєкт "У мене є тварина на вихідні". У його рамках людям пропонують взяти слона, жирафу, панду чи іншого звіра "напрокат". Якщо ви задумалися, у яку середньостатистичну квартиру поміститься слон – не хвилюйтеся, адже цей проєкт суто віртуальний.

Кожен, хто захоче взяти участь у проєкті "У мене є тварина на вихідні", зможе обрати собі тимчасового улюбленця до душі. Крім того, пухнастого друга на вікенд можна комусь подарувати.

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Про проєкт

Назва "У мене є тварина на вихідні" – умовна. Насправді ніхто не зможе забрати слона, жирафу чи іншого мешканця зоопарку додому, адже звірам може бути незручно у новому непристосованому середовищі. Тому цей проєкт – суто віртуальний.

Серед тварин, яких можна взяти "напрокат" у зоопарку: слон, лев, тигр, жираф, тапір, видра, сурикат, лінивець, ківі, папуга і пінгвін. Ціни на це задоволення варіюються залежно від розміру тварини. Наприклад, за лінивця чи суриката потрібно буде заплатити 300 крон (380 гривень), за пінгвіна чи панду – 400 крон (500 гривень), за тигра, жирафу чи лева – 500 крон (632 гривні). Найбільший у цій звірячій компанії слон коштуватиме 600 крон (758 гривень) за вихідні.

Щоб взяти участь, потрібно придбати сертифікат на віртуальні вихідні з тією чи іншою твариною в інтернет-магазині на сайті Злінського зоопарку.

Для кожної тварини ми зробили оригінальний подарунковий сертифікат, який можна купити в нашому онлайн-магазині. На ньому є фотографія конкретного звіра, а також в жартівливій формі надається пояснення усіх його потреб на 2 вихідних дні,

– розповіла прессекретар зоопарку Ромаяна Буячкова.

Для чого це потрібно

Учасники проєкту не лише зможуть повеселитися, уявляючи як екзотичні тварини проводять вихідні у них вдома, а й допоможуть забезпечити їм гідні умови життя в зоопарку.

У зв'язку з карантинними обмеженнями Злінський зоопарк втратив основне джерело доходу. Через це, а також через відсутність державної підтримки, його керівництво зіткнулося з фінансовими проблемами та розглядає варіант переведення тварин в інші місця перебування. Тому кожен придбаний сертифікат допоможе звірятам почувати себе комфортно та безпечно у звичному середовищі.