Жінка знайшла каблучку на блошиному ринку і забезпечила себе до кінця життя

Британка Дебра Годдард змогла забезпечити себе до кінця життя завдяки знахідці на блошиному ринку. Там жінка придбала каблучку зі "скляним діамантом" на блошиному ринку всього за 10 фунтів стерлінгів.

Британка віднесла каблучку до ювеліра, щоб оцінити її вартість.

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Експерт був вражений, адже невиразне "скельце" виявилося справжнім діамантом. Його вага склала 26,27 карата. Аби забезпечити собі безбідне життя, жінка продала прикрасу на аукціоні. Її вартість склала 470 тисяч фунтів (близько 23 мільйонів гривень).

Коли ювелір повідомив, що це діамант, я була шокована. Цілу ніч просиділа, дивлячись на каблучку. Не знала, що робити,

– сказала Дебра.

Куди жінка хоче витратити гроші

Частину вторгованих грошей жінка вирішила витратити на гідний відпочинок та подарунки для своєї матері – від поїздок до Лас-Вегаса та Барбадосу до придбання розкішної шуби.

"Гроші для мене не головне. Я працюю волонтером у благодійній організації для проблемних дітей. Написала книгу про цю пригоду. Якщо вона стане комерційно успішною, то хочу передати гроші для допомоги іншим", — поділилася планами жінка.

Зауважимо, що жінка продовжує полювати за цікавими знахідками на блошиних ринках та гаражних розпродажах, сподіваючись на удачу.

Раніше на аукціоні виставлять лист відомого британського письменника Джона Толкіна. Саме він є автором книг "Гобіт" і "Володар перснів". Відомо, що його орієнтовна ціна складає 10 – 13 тисяч доларів. Торги проведуть 12 квітня.