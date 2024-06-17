Аби зрозуміти, коли доречно вживати це слово – читайте матеріал від Розваги 24.

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Значення слова "юзати"

Слово "юзати" у сучасній розмовній мові означає "використовувати" або "користуватися". Воно є похідним від англійського дієслова "use" (використовувати) і широко використовується серед молоді.

Саме інтернет та технології сприяли швидкому поширенню цього терміну, зробивши його частиною сучасного сленгу. Вживання слова "юзати" стало настільки популярним, що його можна зустріти не лише в розмовах між молодими людьми, а й у неформальному спілкуванні дорослих.

Використання слова "юзати"

Слово "юзати" використовується у різних контекстах, найчастіше в неформальній мові. Ось кілька прикладів використання:

В інтернет-середовищі: "Я завжди юзаю цей сайт для пошуку інформації." (Я завжди користуюся цим сайтом для пошуку інформації.)

"Я завжди юзаю цей сайт для пошуку інформації." (Я завжди користуюся цим сайтом для пошуку інформації.) В іграх: "Я юзаю новий чіт, щоб пройти рівень." (Я використовую новий чіт, щоб пройти рівень.)

"Я юзаю новий чіт, щоб пройти рівень." (Я використовую новий чіт, щоб пройти рівень.) У повсякденному житті: "Чи можу я юзати твій телефон на хвилинку?" (Чи можу я скористатися твоїм телефоном на хвилинку?)

Однак, у формальних або професійних контекстах краще уникати вживання цього слова, оскільки воно є частиною молодіжного сленгу і може сприйматися як занадто неформальне. У таких випадках краще використовувати більш нейтральні слова, такі як "використовувати" або "користуватися".