Що означає слово "краш": звідки воно взялося та коли його доречно вживати

Слово "краш" у сучасній розмовній мові має декілька значень, залежно від контексту. Найбільш поширене значення – це захоплення або сильна симпатія до когось, часто романтичного характеру.

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Походження слова

Термін походить від англійського "crush", що буквально означає "роздавити", але в сленговому вживанні означає "сильне почуття або захоплення до когось". Воно прийшло до нас з англомовної культури, де його використовують вже протягом десятиліть.

Це слово стало особливо популярним серед підлітків і молоді в середині 20-го століття завдяки масовій культурі, кіно, музичним пісням і, звичайно, соціальним мережам.

В українській мові слово "краш" стало популярним серед молоді, яка часто використовує його для опису своїх почуттів до когось, хто їм подобається, але з ким вони ще не мають серйозних відносин.

Використання слова "краш"

"Краш" можна використовувати в різних контекстах, головним чином для опису романтичних або платонічних почуттів. Ось кілька прикладів використання:

Романтичне захоплення: "У мене новий краш у класі, він такий милий." (У мене нове захоплення в класі, він такий милий.)

"У мене новий краш у класі, він такий милий." (У мене нове захоплення в класі, він такий милий.) Знаменитості: "Мій краш – це актор із цього серіалу, він просто неймовірний." (Моє захоплення – це актор із цього серіалу, він просто неймовірний.)

"Мій краш – це актор із цього серіалу, він просто неймовірний." (Моє захоплення – це актор із цього серіалу, він просто неймовірний.) Соціальні мережі: "Я завжди лайкаю фото свого краша в Instagram." (Я завжди ставлю лайки на фото свого захоплення в Instagram.)

Слово "краш" доречно використовувати в неформальних розмовах, особливо серед молоді або в контексті обговорення соціальних мереж, знаменитостей або романтичних стосунків. Вживання слова "краш" дозволяє легко і коротко передати романтичні або платонічні почуття, додаючи виразності у розмовну мову.