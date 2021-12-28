У жовто-чорній кольоровій гамі: Disney опублікував постер "Книги Боби Фетта"
Джерело:твітер The Book of Boba Fett
У середу, 29 грудня, на стрімінговому сервісі Disney+ відбудеться прем'єра "Книги Боби Фетта". З цього приводу автори серіалу показали стильний постер.
Постер був представлений на офіційній сторінці сервалу у твітері. На ньому зображені головні герої майбутнього серіалу – Боба Фетт і найманка Феннек Шенд.
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Шоу "Книга Боби Фетта" є спін-оффом серіалу "Мандалорець" за мотивами "Зоряних воєн". У серіалі розповідатиметься про мисливця за головами Боба Фетта, який буде освоюватися в кримінальному світі Татуїна.
Автори багатосерійної стрічки Джон Фавро ("Мандалорець", "Залізна людина"), Роберт Родрігес ("Місто гріхів"), Дейв Філоні ("Зоряні війни: Війни клонів") і актриса Брайс Даллас Ховард ("Таємничий ліс").
Головні ролі виконали:
- Темуера Моррісон (Боба Фетт);
- Мінг-На Вен (Фенек Шанд).
Починається їх царювання. Ознайомтеся з першим із серії постерів, натхненних The Book Of Boba Fett, які транслюватимуться в середу на Дісней+
Дивіться тизер серіалу "Книга Боби Фетта":