У жовто-чорній кольоровій гамі: Disney опублікував постер "Книги Боби Фетта"

У середу, 29 грудня, на стрімінговому сервісі Disney+ відбудеться прем'єра "Книги Боби Фетта". З цього приводу автори серіалу показали стильний постер.

Постер був представлений на офіційній сторінці сервалу у твітері. На ньому зображені головні герої майбутнього серіалу – Боба Фетт і найманка Феннек Шенд.

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Шоу "Книга Боби Фетта" є спін-оффом серіалу "Мандалорець" за мотивами "Зоряних воєн". У серіалі розповідатиметься про мисливця за головами Боба Фетта, який буде освоюватися в кримінальному світі Татуїна.

Автори багатосерійної стрічки Джон Фавро ("Мандалорець", "Залізна людина"), Роберт Родрігес ("Місто гріхів"), Дейв Філоні ("Зоряні війни: Війни клонів") і актриса Брайс Даллас Ховард ("Таємничий ліс").

Головні ролі виконали:

Темуера Моррісон (Боба Фетт);

Мінг-На Вен (Фенек Шанд).

Починається їх царювання. Ознайомтеся з першим із серії постерів, натхненних The Book Of Boba Fett, які транслюватимуться в середу на Дісней+

Дивіться тизер серіалу "Книга Боби Фетта":