Жовтий пінгвін, якого ви раніше не бачили: фотограф дикої природи зробив неймовірний знімок

Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна, якого не бачили раніше, це змусило любителів природи скрикнути від радості.

Ів Адамс – бельгійський фотоекскурсовод, гід і фотограф дикої природи, який з раннього дитинства шукав рідкісних птахів і гарні пейзажі для своїх світлин. У грудні 2019 року він вирушив у двомісячну фотоекспедицію в Південну Атлантику. Групі довелося зробити зупинку на острові в Південній Джорджії, щоб сфотографувати колонію королівських пінгвінів, в яку входило понад 120 тисяч пінгвінів.

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Саме на цьому острові і був помічений рідкісний жовто-білий пінгвін, якого вдалося сфотографувати – і він вважається першим в історії.

На захопливих кадрах Адамса видно, як жовта істота махає животом у воді і шкульгає поруч зі своїми звичайними побратимами.

На цьому пляжі було 120 000 птахів, і це був єдиний жовтий птах. Всі вони виглядали нормально, крім цього. Це дійсно було щось інше. Це був неймовірно унікальний досвід,

– ділиться враженнями фотограф.



Жовтий пінгвін, якого ви раніше не бачили / Фото Metro

Як пояснює Фотограф, унікальний колір пінгвіна обумовлений лейцизмом – мутація, що викликає часткову втрату пігментації зовнішнього покриву у тварин. Лейцизм проявляється у білому, блідому або плямистому забарвленні шерсті, пір'я, луски або епідермісу.

Його клітини більше не виробляють меланін, тому його чорні пір'я набувають жовто-кремовий колір,

– пояснює Ів.



Фотограф дикої природи зробив неймовірний знімок жовтого пінгвіна / Фото Metro

Я ніколи раніше не бачив і не чув про жовтого пінгвіна,

– сказав Адамс



Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна / Фото Metro

Ми всі зійшли з розуму, коли зрозуміли. Ми скинули всі засоби безпеки і схопили камери. Нам так пощастило, що птах приземлився прямо там, де ми були. Наш огляд не загороджувало море масивних тварин. Зазвичай по цьому пляжу практично неможливо пересуватися через них усіх,

– розповідає Ів Адамс.



Фотоекспедиція в Південній Атлантиці / Фото Metro

Варто додати, що згідно з дослідженням лейцизму серед пінгвінів, в залежності від особини ймовірність розвитку лейцизму становить від 1 на 20 000 до 146 000.