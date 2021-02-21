Жовтий пінгвін, якого ви раніше не бачили: фотограф дикої природи зробив неймовірний знімок

21 лютого 2021 , 20:25
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Джерело:

Metro

Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна, якого не бачили раніше, це змусило любителів природи скрикнути від радості.

Ів Адамс – бельгійський фотоекскурсовод, гід і фотограф дикої природи, який з раннього дитинства шукав рідкісних птахів і гарні пейзажі для своїх світлин. У грудні 2019 року він вирушив у двомісячну фотоекспедицію в Південну Атлантику. Групі довелося зробити зупинку на острові в Південній Джорджії, щоб сфотографувати колонію королівських пінгвінів, в яку входило понад 120 тисяч пінгвінів.

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Саме на цьому острові і був помічений рідкісний жовто-білий пінгвін, якого вдалося сфотографувати – і він вважається першим в історії.

На захопливих кадрах Адамса видно, як жовта істота махає животом у воді і шкульгає поруч зі своїми звичайними побратимами.

На цьому пляжі було 120 000 птахів, і це був єдиний жовтий птах. Всі вони виглядали нормально, крім цього. Це дійсно було щось інше. Це був неймовірно унікальний досвід,
– ділиться враженнями фотограф.


Жовтий пінгвін, якого ви раніше не бачили / Фото Metro

Як пояснює Фотограф, унікальний колір пінгвіна обумовлений лейцизмом – мутація, що викликає часткову втрату пігментації зовнішнього покриву у тварин. Лейцизм проявляється у білому, блідому або плямистому забарвленні шерсті, пір'я, луски або епідермісу.

Його клітини більше не виробляють меланін, тому його чорні пір'я набувають жовто-кремовий колір,
– пояснює Ів.


Фотограф дикої природи зробив неймовірний знімок жовтого пінгвіна / Фото Metro

Я ніколи раніше не бачив і не чув про жовтого пінгвіна,
– сказав Адамс


Бельгійський фотограф дикої природи поділився унікальною фотографією жовтого пінгвіна / Фото Metro

Ми всі зійшли з розуму, коли зрозуміли. Ми скинули всі засоби безпеки і схопили камери. Нам так пощастило, що птах приземлився прямо там, де ми були. Наш огляд не загороджувало море масивних тварин. Зазвичай по цьому пляжу практично неможливо пересуватися через них усіх,
розповідає Ів Адамс.


Фотоекспедиція в Південній Атлантиці / Фото Metro

Варто додати, що згідно з дослідженням лейцизму серед пінгвінів, в залежності від особини ймовірність розвитку лейцизму становить від 1 на 20 000 до 146 000.