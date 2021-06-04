Що це таке: жирафеня вперше побачило власну тінь і спробувало з нею погратися – миле відео

У мережі з'явилося водночас смішне і зворушливе відео із жирафеням, що мешкає у сафарі-парку Монарто, в Австралії. Кількамісячний малюк чи не вперше побачив свою тінь, і, здається, подумав, що це – його новий друг.

Кумедний момент зняли на відео доглядачі парку. З самого початку ролика жирафеня уважно та дещо здивовано розглядає свою тінь. Схоже, що його зацікавило це нове і незрозуміле явище, адже воно почало радісно махати хвостиком.

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Малюк нахилився ближче до тіні та кілька разів тупнув лапою, ніби закликаючи її до гри. Проте, звичайно, тінь не відреагувала на сигнали тварини. У цей момент оператор розсміявся, і жирафеня повернулося до нього.

Тобі подобається твоя тінь? Це твій друг?,

– запитав він.

Проте, тварина не відповіла йому, а лише знову подивилася на тінь. Схоже, що в якийсь момент вона зрозуміла, що це не її новий приятель, і побавитися з ним не вийде. Жирафеня мало дещо розгублений і засмучений вигляд.

Жирафеня вперше бачить свою тінь: дивіться кумедне відео