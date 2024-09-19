Жінка продала все заради круїзу, але її "викинули" з корабля через СМС

Американка Дженні Фенікс продала майже все своє майно, щоб відправитись у 3-річний круїз. Вартість подорожі сягала 350 000 доларів.

Однак, як пише The Telegraph, жінку попросили покинути судно Villa Vie Odyssey.

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Що вчинила жінка

Відомо, що Дженні планувала під час круїзу зупинитися в Маямі, аби забрати частину своїх речей. Однак на тлі постійних затримок з ремонтом корабля повідомила іншим пасажирам у групі WhatsApp, що цього не трапиться.

Жінка зробила припущення, що усунення недоліків на величезному судні може тривати навіть після того, як воно відпливе з Белфаста. Ці гнівні повідомлення, очевидно, прочитали організатори мандрівки. Вони повідомили пасажирці, що її путівку скасовують через поведінку, що негативно впливає на моральний стан інших пасажирів.

Ми отримали понад десяток офіційних скарг від мешканців щодо ваших постійних нарікань і негативу. Така поведінка суттєво вплинула на моральний дух та самопочуття людей. Враховуючи це, ми змушені розірвати контракт з вами назавжди,

– написала головна операційна директорка компанії-перевізника Кеті Віллальба.

Жінка була приголомшена, прочитавши це.

"Це ж були приватні розмови – я нічого не публікувала в соціальних мережах. Дійсно розчарування серед туристів зростало з кожною затримкою, а я була однією з найбільш відвертих пасажирок у постановці важливих запитань. Багато хто дякував мені за відстоювання інтересів всієї групи", – сказала Дженні.

Зрештою, американці так і не вдалося здійснити свою мрію.