Жінка отримала шалений штраф за паркування, бо порушила правило "5 хвилин"

Жінка з Британії, на ім'я Ханна Робінсон отримала величезний штраф за нібито неправильне паркування. Сталося це на парковці багатоповерхового паркінгу Feethams Leisure, що у Дарлінгтоні, графство Дарем.

Дівчина регулярно залишала свій BMW на стоянці, працюючи в місцевому стейк-хаусі.

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Щодня вона оплачувала парковку у розмірі 8,50 фунтів стерлінгів. Однак навіть попри наявність талонів, що свідчать про оплату паркування, з 2021 року Ганна отримала 67 штрафів на суму 11 390 фунтів стерлінгів.

Чому вона отримала штраф

Компанія Excel Parking Services зазначила, що дівчина постійно пропускала важливі перші 5 хвилин купівлі квитка. Правило "п'яти хвилин" на стоянці було введено для того, щоб хитрі автомобілісти не використовували її для висадки пасажирів, не заплативши за проїзд. Ханна, стверджує, що через поганий інтернет на парковці вона часто порушувала п'ятихвилинний термін оплати.

Це просто смішно. Я заплатила за це. Я намагалася протриматися всі 5 хвилин. Їм просто наплювати. Я зробила абсолютно все можливе, щоб зв'язатися з Excel, але вони не відповідають. Автомати з продажу талонів часто ламаються, тому я плачу онлайн, але покриття інтернету жахливе, тож часто потрібно більше часу, щоб отримати доступ до застосунку,

– поскаржилася британка.

Шок настав, коли минулого місяця Ганна отримала величезний рахунок, у якому йшлося про те, що в неї є неоплачені штрафи, починаючи з березня 2021 року. Досі Ганна відмовлялася платити штрафи. Дівчині заявила, що боротиметься за справедливість у суді.