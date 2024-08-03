Девушка регулярно оставляла свой BMW на стоянке, работая в местном стейк-хаусе.

Смотрите также В каком популярном среди туристов государстве запрещено жевать жвачку

Ежедневно она оплачивала парковку в размере 8,50 фунтов стерлингов. Однако даже несмотря на наличие талонов, свидетельствующих об оплате парковки, с 2021 года Анна получила 67 штрафов на сумму 11 390 фунтов стерлингов.

Почему она получила штраф

Компания Excel Parking Services отметила, что девушка постоянно пропускала важные первые 5 минут покупки билета. Правило "пяти минут" на стоянке было введено для того, чтобы хитрые автомобилисты не использовали ее для высадки пассажиров, не заплатив за проезд. Ханна, утверждает, что из-за плохого интернета на парковке она часто нарушала пятиминутный срок оплаты.

Это просто смешно. Я заплатила за это. Я пыталась продержаться все 5 минут. Им просто наплевать. Я сделала абсолютно все возможное, чтобы связаться с Excel, но они не отвечают. Автоматы по продаже талонов часто ломаются, поэтому я плачу онлайн, но покрытие интернета ужасное, поэтому часто нужно больше времени, чтобы получить доступ к приложению,

– пожаловалась британка.

Шок наступил, когда в прошлом месяце Анна получила огромный счет, в котором говорилось о том, что у нее есть неоплаченные штрафы, начиная с марта 2021 года. До сих пор Анна отказывалась платить штрафы. Девушке заявила, что будет бороться за справедливость в суде.