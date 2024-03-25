Американка знайшла лотерейний білет з джекпотом у неочікуваному місці
Джерело:UPI
Жінка із США знайшла загублений виграшний лотерейний білет Powerball. З'ясувалося, що тривалий час він перебував у її сумочці.
Щасливий білет приніс їй джекпот у розмірі 50 007 доларів.
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Жінка пригадала, що придбала квиток на розіграш Powerball 4 березня в магазині Giant в Аннаполісі. Вона поклала його у віддалену кишеню своєї сумочки і забула про це.
Я не перевіряю квитки, поки вони не припиняють поміщатися у кишеню в моїй сумочці,
– пояснила Шер.
Вона сказала, що минулого тижня у неї нарешті закінчилося місце, і вона взяла квитки до магазину, щоб відсканувати їх. Там їй розповіли, що вона виграла 2 призи: 7 доларів та 50 000 доларів.
"Зважаючи на реакцію продавця магазину, я подумала, що виграла досить багато. Мої коліна трусилися і я намагалася не плакати, але трималася, поки не сіла в машину", – згадала вона.
За словами жінки, вона планує погасити борги за медичні послуги і зробити ремонт в будинку.
Раніше ми писали про жінку, яка обрала виграшну комбінацію чисел у лотерею, яка і допомогла їй виграти. Тепер вона має прізвисько "Щаслива мама".У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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