Американка знайшла лотерейний білет з джекпотом у неочікуваному місці

Жінка із США знайшла загублений виграшний лотерейний білет Powerball. З'ясувалося, що тривалий час він перебував у її сумочці.

Щасливий білет приніс їй джекпот у розмірі 50 007 доларів.

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Жінка пригадала, що придбала квиток на розіграш Powerball 4 березня в магазині Giant в Аннаполісі. Вона поклала його у віддалену кишеню своєї сумочки і забула про це.

Я не перевіряю квитки, поки вони не припиняють поміщатися у кишеню в моїй сумочці,

– пояснила Шер.

Вона сказала, що минулого тижня у неї нарешті закінчилося місце, і вона взяла квитки до магазину, щоб відсканувати їх. Там їй розповіли, що вона виграла 2 призи: 7 доларів та 50 000 доларів.

"Зважаючи на реакцію продавця магазину, я подумала, що виграла досить багато. Мої коліна трусилися і я намагалася не плакати, але трималася, поки не сіла в машину", – згадала вона.

За словами жінки, вона планує погасити борги за медичні послуги і зробити ремонт в будинку.

Раніше ми писали про жінку, яка обрала виграшну комбінацію чисел у лотерею, яка і допомогла їй виграти. Тепер вона має прізвисько "Щаслива мама".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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