Жінка виявила моторошну потаємну кімнату в будинку 1897 року
Джерело:Reddit
Жінка виявила у своєму 127-річному будинку потаємну кімнату. Вона була шокована знахідкою та поділилася своїми емоціями на популярному форумі Reddit.
Для того, щоб потрапити у потаємну кімнату, їй довелося зняти обшивку в шафі нагорі.
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Однак багато користувачів соцмереж поспішили застерегти її від таємничого приміщення.
Я знайшла цю кімнату, заховану в моєму будинку минулого року. Єдиний спосіб потрапити в неї — зняти обшивку в шафі нагорі. Я думаю, це так здорово! Мій будинок був побудований у 1897 році. Є ідеї, для чого могла використовуватися ця кімната?,
– написала вона.
Жінка також розповіла, що її син наполягав на невідповідності розмірів горища та іншої частини будинку, що наводило на думку про приховане приміщення.
Потаємна кімната / Фото Reddit
Однак незвичайна знахідка налякала багатьох користувачів форуму, деякі з них просили власників будинку скоріше переїхати.
- "Кімната для вбивств, біжіть",
- "Є багато людей, які скажуть, що потрібно залишити все як є. Чи відчули ви якісь зміни в будинку після її відкриття?",
- "Не знаючи точного місця розташування, важко точно визначити її призначення. Але я думаю, що така кімната була б схожою на таємні кімнати, створені під час Революційної війни (за 100 років до спорудження вашого будинку), а також Громадянської війни; це збігається за датами. Адже ті таємні кімнати використовували здебільшого для того, щоб ховати цінності та зберігати продукти, щоб вороги не змогли їх конфіскувати або розграбувати".