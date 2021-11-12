Жінка знайшла любовні листи 60-річної давності та повернула їх власниці: як вона відреагувала

Попри стереотипи, блошині ринки та комісійні магазини – це не лише спосіб зекономити, а й можливість знайти справді унікальні та цінні речі. Це добре відомо американській блогерці Челсі Браун, яка нещодавно знайшла на барахолці справжній скарб – любовні листи, які солдат писав своїй коханій у 1960-х роках.

Челсі вирішила знайти жінку, якій були адресовані ці листи. Вона знала лише те, що автором був чоловік, на ім'я Боббі, а свою кохану він називав "Кукі". Ні прізвища, ні адреси там не вказали.

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Блогерка звернулася за допомогою до інтернету, і таки знайшла Кукі на сайті MyHeritage, присвяченому генеалогії. Там вона дізналася, що жінка, ймовірно, досі жива і має родичів.

Челсі зв'язалася з двоюрідним братом Кукі, і надіслала йому листи. Він розповів їй, що у 1960-х роках його сестра була стюардесою, а чоловік, який писав їй, був солдатом.

Кукі була у захваті від знахідки Челсі. Як виявилося, листи так і не були надіслані, тож жінка ніколи не отримувала їх, і лише зараз прочитала вперше. Не дивно, що написане 60 років тому неймовірно розчулило її.

Вона пам'ятає цю людину. Вона читає листи з широкою посмішкою та сльозами на очах,

– сказав брат Кукі.





Один з листів, адресованих Кукі / Фото Jam Press

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Повертати фамільні реліквії та пам'ятні речі вже давно стало хобі блогерки. Челсі часто купує речі "з історією" на блошиних ринках та в комісійних крамницях, а потім розшукує людей, яким вони належали. Жінка досліджує загальнодоступні родоводи на генеалогічних ресурсах, і завдяки цьому знаходить власників чи їхніх родичів. Загалом вона повернула "додому" вже близько 200 предметів.

Історія Кукі стала першим випадком, коли блогерка повернула знайдене комусь, хто досі живий, а не його нащадкам. "Зазвичай я беру речі, старші за 100 років, але ніколи не можу відмовитися від любовних листів", – розповіла Челсі.