42 тисячі доларів: жінка знайшла гроші в одязі з секонд-хенду

Андреа Лессінг працює в благодійному комісійному магазині у штаті Оклахома. Мешканці міста жертвують туди власний одяг, який вже не носять. У крамниці його продають, а гроші віддають на благодійність.

Працівникам доводиться щодня перебирати багато речей, щоб підготувати їх до продажу. Одного разу, під час цього процесу, Андреа виявила несподівану знахідку – цілу купу грошей.

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Жінка взяла до рук 2 светри, які були загорнуті разом. Між ними вона побачила багато конвертів, в середині кожного з яких була 100-доларова купюра. Спочатку, Андреа подумала, що це, звичайно ж, підробка. Але після перевірки виявилося, що купюри справжні – всього там було 42 тисячі доларів (1,1 мільйона гривень).

Серед конвертів були й документи, які дозволили адміністрації магазину розшукати власника грошей та повернути їх. Таке буває дуже рідко. Адміністратор магазину розповів, що коли вони знаходять посеред одягу гроші чи речі, які потрібно було б повернути – розшукати того, кому вони належать, практично неможливо.



Андреа Лессінг знайшла гроші у старому одязі та повернула їх власникам / Скриншот KFOR

Андреа зізнається, що на хвилину у неї промайнула думка про те, що можна залишити гроші собі. Але вона швидко схаменулася, та повідомила своєму керівництву та власникам забутих грошей про знахідку. Вона пояснює свій вчинок тим, що вірить у карму.

У мене є донька, і я дуже її люблю. Я не можу нею ризикувати, бо знаю, що коли ти робиш щось хороше, добро обов'язково до тебе повернеться. І навпаки,

– розповіла Андреа Лессінг.

Ця думка була вірною. Коли справжні власники грошей повернулися до магазину, вони дали Андреа 1000 доларів (28 тисяч гривень) винагороди за її чесність та справедливість. Жінка планує витратити їх на день народження своєї 6-річної дочки.