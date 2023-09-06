Щаслива подія сталася 5 вересня. Тоді 70-річна жінка з округу Дженесі пішла до MoJoe's Food and Spirits у Девісоні, щоб купити лотерейний білет для свого чоловіка.

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Мій чоловік виграв 10 доларів, граючи в гру Lucky 7s Fast Cash, і попросив мене купити йому ще один квиток. Поки я отримувала його квиток, я вирішила купити собі 2 квитки Double Win Wild Time,

– розповіла жінка.

У другій грі Double Win Wild Time Fast Cash на жінку чекав сюрприз.

"Перший квиток не був виграшним, але коли я відсканувала другий квиток, я отримала повідомлення, якого раніше не бачила. Я підійшла до кращого освітлення, поглянула на квиток і побачила, що це виграшний джекпот", – сказала вона.

Переможниця сказала, що показала квиток своєму чоловікові, щоб він ще раз його перевірив.

Коли він подивився на квиток і зрозумів, що це виграш джекпоту, він сказав кілька вибраних слів, а потім ми почали святкувати з усіма в MoJoe's,

– додала вона.

Куди жінка витратить гроші

Переможниця призу у розмірі 452 886 доларів США сказала, що ці гроші дозволять їй оплатити свій будинок, профінансувати поїздку на рибалку на Аляску для свого чоловіка та сина та поділитися зі своєю родиною.

Раніше ми писали про чоловіка, який купив 15 лотерейних білетів одного тиражу і виграв одразу 15 призів по 50 000 доларів. Загальна сума його виграшу склала 750 000 доларів.

А ще один американець зі штату Меріленд зірвав куш у лотереї. Він отримав приз у розмірі 50 000 доларів завдяки номерним знакам своєї матері. Як зізнався переможець, він регулярно використовує номерний знак своєї матері, щоб грати в лотерею.