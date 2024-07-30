Жінка купила бургер і була шокована "сюрпризом" всередині
Джерело:New York Post
Жінка, на ім'я Тіффані Флойд із Нью-Йорка замовила бургер у відомому фастфуді Burger King. Однак знахідка, яку вона виявила всередині, її шокувала.
З'ясувалося, що у бургері була кров.
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Жінка зазначила, що замовила бургер для своєї 4-річної доньки.
Дочка сказала мені: "Мамо, я не хочу кетчуп". Я чомусь подумала, що наше замовлення переплутали, але уважно роздивилася і помітила, що упаковка бургера була у крові. Наказала дитині виплюнути їжу, але вона вже почала їсти,
– розповіла Флойд.
Мати негайно зателефонувала до закладу, аби з'ясувати, що сталося. Менеджер Ден пояснив, що кухар порізав руку й в нього тече кров. Співробітник закладу перепросив за цей інцидент та пообіцяв повернути клієнтці гроші.
Жінка купила бургер з неприємним сюрпризом всередині / Фото Courtesy of Tiffany Watson
Тіффані також зателефонувала педіатру, який порадив через 30 днів здати кров дитини на аналіз, щоб перевірити, чи не заразилася вона якоюсь хворобою.
Як відреагували у Burger King
Американка зв'язалася з офісом Burger King й отримала відповідь, що компанія оплатить її медичні витрати.
Ми були глибоко засмучені та стурбовані, дізнавшись про цей інцидент. Підтримуємо зв'язок з гостею, а також закрили ресторан, щоб перекваліфікувати всіх членів команди й найняли фахівців для прибирання,
– мовиться в офіційній заяві.
Однак розлючена жінка вимагає більшого.