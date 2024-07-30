Жінка купила бургер і була шокована "сюрпризом" всередині

Жінка, на ім'я Тіффані Флойд із Нью-Йорка замовила бургер у відомому фастфуді Burger King. Однак знахідка, яку вона виявила всередині, її шокувала.

З'ясувалося, що у бургері була кров.

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Жінка зазначила, що замовила бургер для своєї 4-річної доньки.

Дочка сказала мені: "Мамо, я не хочу кетчуп". Я чомусь подумала, що наше замовлення переплутали, але уважно роздивилася і помітила, що упаковка бургера була у крові. Наказала дитині виплюнути їжу, але вона вже почала їсти,

– розповіла Флойд.

Мати негайно зателефонувала до закладу, аби з'ясувати, що сталося. Менеджер Ден пояснив, що кухар порізав руку й в нього тече кров. Співробітник закладу перепросив за цей інцидент та пообіцяв повернути клієнтці гроші.



Жінка купила бургер з неприємним сюрпризом всередині / Фото Courtesy of Tiffany Watson

Тіффані також зателефонувала педіатру, який порадив через 30 днів здати кров дитини на аналіз, щоб перевірити, чи не заразилася вона якоюсь хворобою.

Як відреагували у Burger King

Американка зв'язалася з офісом Burger King й отримала відповідь, що компанія оплатить її медичні витрати.

Ми були глибоко засмучені та стурбовані, дізнавшись про цей інцидент. Підтримуємо зв'язок з гостею, а також закрили ресторан, щоб перекваліфікувати всіх членів команди й найняли фахівців для прибирання,

– мовиться в офіційній заяві.

Однак розлючена жінка вимагає більшого.