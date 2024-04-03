Бабуся залишила статки у 5 мільйонів євро своїй доглядальниці: як відреагувала родина

Італійка Марія Мальфатті залишила без жодної копійки своїх 10 племінників. Натомість всі свої статки вона передала албанській опікунці.

Доглядальниця отримала вражаючу суму у 5 мільйонів євро.

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Що відомо про заможну італійку

Заможна італійка була членом однієї з найвідоміших родин у Роверето. Вона володіла низкою цінних активів, серед яких кілька квартир, історична будівля в центрі міста, а також значні суми грошей, що зберігалися на банківських рахунках.



Жінка була членом однієї з найвідоміших родин у місті Роверето / Фото Il Riformista

Чи мала жінка родичів

Сама Марія ніколи не була одруженою і не мала дітей, яким можна було б залишити сімейні статки. Однак вона мала аж 10 племінників, які й мали успадкувати її гроші.

Проте у жінки, мабуть, були інші плани: вона вирішила залишити все до останньої копійки жінці, яка доглядала за нею останні кілька років, громадянці Албанії.

Реакція рідних

Родичі жінки, безумовно, були шоковані, дізнавшись, що всі вони були відкинуті на користь жінки, яка працювала доглядальницею у 80-річної жінки. Після оголошення заповіту покійної жінки вони зв'язалися з адвокатом Лукою Федріцці та подали позов про заморожування статків, стверджуючи, що покійна Марія втратила глузд від старості.

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