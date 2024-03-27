Невже це вхід у Нарнію: жінка виявила приховану кімнату через 3 роки після переїзду

Багато з нас читали "Хроніки Нарнії" та мріяли потрапити у цей фантастичний світ. Одній жінці пощастило виявити у своєму будинку приховану кімнату у стилі Нарнії.

Дочка жінки розповіла, що сім'я жила в будинку три роки, перш ніж її мама зробила незвичайне відкриття.

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Вони були приголомшені після того, як під час проєкту "Зроби сам" виявили приховану кімнату. Вона була вбудована в стіну. Відео стало вірусним після того, як ним поділилися 2020 року, і його переглянули понад 850 000 разів.

Моя мама зламала стіну своєї шафи, і вийшла ціла нова кімната, яку люди так і не добудували. Ми живемо в цьому будинку вже три роки. Її хлопець переїжджає, і вони намагаються зробити йому комору. Тому він зламав стіну, щоб зробити її більшою, і виявилося, що в будинку є ще одна кімната,

– сказала вона у відео.

Жінка виявила приховану кімнату через 3 роки після переїзду: дивіться відео

Глядачі залишилися в захваті від несподіваного відкриття.

"Хотів би я знайти ще одну цілу частину свого будинку. Мені ніколи не щастить",

"Ви знайшли Нарнію",

"Хто-небудь ще думає, що старі власники будинку заманили духа в пастку і побудували стіну, щоб заховати його і тримати там… чи це тільки мені здається?".

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