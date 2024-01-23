Замість цього жінка жила з усвідомленням, що ці гроші вона "не заслужила".

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Аби розв'язати свою проблему, вона вигадала геніальне рішення. Марлен хоче, щоб 50 австрійців визначили як слід перерозподілити її спадок. Вона попросила австрійських громадян взяти участь у її ініціативі, відомій як "Хороша порада з перерозподілу".

Як це працює

Недавно багата спадкоємиця відправила 10 000 запрошень випадковим громадянам Австрії. З цієї кількості буде вибрано 50 учасників і 15 запасних, якщо хтось з цих людей вирішить відмовитися.

Якщо обрані 50 людей не зможуть досягнути "широко підтримуваного" рішення щодо використання коштів, вони повернуться назад до Енгельхорн. Вона зазначила: "Я не маю права вето. Я віддаю свої активи на розсуд цих 50 людей і довіряю їхньому вибору".

Додамо, що колосальні 25 мільйонів євро Марлен отримала у спадок після того, як у вересні 2022 року померла її бабуся Траудль Енгельхорн-Векіатто. Покійна родичка заробила статки, заснувавши німецьку хіміко-фармацевтичну компанію BASF.

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