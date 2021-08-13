Жінка помстилася галасливим сусідам, які не давали їй спати: вона нацькувала на них чайок

Британка Хізер Міншалл разом із своїм чоловіком та дітьми відпочивали у Велься в будинку на колесах. Відпустка була чудовою, але в останню ніч, коли у фургону родини Міншалл з'явилися нові сусіди, враження від неї дещо зіпсувалися.

Галаслива компанія голосно слухала музику та розважалася, не реагуючи на зауваження. Тоді Хізер вирішила помститися і розповіла про це у тіктоці.

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Рано-вранці жінка взяла хліб, що у неї залишався, і закинула на дах сусідського фургона. Свіжий хліб привернув увагу десятків чайок, які злетілися туди, почали клювати його та голосно кричати, як і властиво цим птахам. Тим самим Хізер влаштувала нахабним сусідам підйом о 7 ранку.

Я зробила помилку? Я так не думаю,

– написала Хізер Міншалл.

Після прильоту чайок троє хлопців, які жили у тому будиночку, одразу ж прокинулись, і вийшли на вулицю. "Усі вони виглядали сердитими, незадоволеними, і не розуміли, що відбувається", – розповіла Хізер.

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