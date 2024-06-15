Жінка помстилася чоловіку у порожньому автобусі: до чого тут його сумка

Всі ми бодай раз у житті бачили в автобусі людину, яка займала одразу 2 місця, кладучи речі на сусіднє сидіння. І якщо автобус порожній – проблем у цьому немає. Але так думають далеко не всі.

Своїм прикрим досвідом поділився чоловік на форумі Reddit.

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Він розповів, що одного дня повертався з роботи у порожньому автобусі. Чоловік поклав на сусіднє сидіння свою сумку, аби місце поруч із ним ніхто не займав. Аж раптом до автобуса зайшла жінка. Вона одразу помітила чоловіка та попросила звільнити місце поруч з ним.

Я не сидів у зоні для людей з інвалідністю. Там були вільні місця ближче до дверей. Але хай там як, я не конфліктую, я дістав свою сумку, щоб вона могла сісти,

– зазначив він.

Потім чоловік зізнався, що "закотив очі", коли вона сіла. Він пояснив, що після 8-годинного робочого дня він просто хотів мати трохи більше вільного простору. У відповідь на це він вислухав від незнайомки претензії про те, що він нібито не вихований і йому бракує манер.

Як на це відреагували учасники форуму

У коментарях люди швидко зазначили, що він не зробив нічого поганого. Ось, що вони написали: