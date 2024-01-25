Жінка провела у ящику з льодом рекордну кількість часу: навіщо вона це зробила

Жінка з Польщі, на ім'я Катажина Якубовска простояла в ящику з льодом понад 3 години. Після цього вона стала першою жінкою, яка витримала це випробування.

У Книзі рекордів Гіннеса уточнили, що 48-річна жінка є спортсменкою.

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Їй вдалося провести в ящику з льодом 3 години 6 хвилин 45 секунд. Таким чином вона встановила світовий рекорд.

Що про рекорд думає сама рекордсменка

Чоловічий рекорд раніше належав Віму Хофу з часом година 53 хвилини, а нинішній рекорд – 3 години 11 хвилин 27 секунд – встановлено Кшиштофом Гаєвським (Польща).

Катажина зізналася, що спробувала побити попередній рекорд, щоб перевірити себе та спонукати більше жінок брати участь у льодових змаганнях.

Я вірю, що ми, жінки, маємо величезну силу. Я хотіла показати, що якщо ми чогось хочемо, ми можемо це зробити,

– додала вона.

Перш ніж спробувати встановити рекорд, Катажина пройшла безліч медичних тестів, щоб переконатися, що це не вплине негативно на її здоров'я. Вона підготувалася до цього випробування, зробивши три тренувальні спроби, під час яких стежила за коливаннями температури свого тіла. Інші її приготування містили такі процедури, як гіпербарична киснева терапія та масаж, а також самонавіювання, щоб привести себе до позитивного настрою.

Раніше ми писали про американця, який встановив рекорд, прикріпивши на бороду 187 льодяників. Він наголосив, що ідея такого світового рекорду давно "переслідувала його".