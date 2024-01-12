Ідея такого світового рекорду давно "переслідувала його".

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Проте чоловік зізнався, що чекав спеціальної нагоди. Чоловік стверджує, що це неймовірно – бути "найкращим у світі в триманні льодяників у бороді".

Який вигляд має чоловік: дивіться відео

Це не перший світовий рекорд Штрассера

Минулоріч він встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши на неї 710 різдвяних кульок. Для цього — Джоелу знадобилося дві з половиною години, щоб закріпити таку кількість кульок. А от знімати прикраси довелося годину, і це було боляче.

Раніше військова медикиня з Британії Харпріт Чанді перетнула Антарктиду на лижах за рекордно малий час. На подолання 1130 кілометрів їй знадобилося 31,5 дня. Щодня Чанді була в дорозі по 12 – 13 годин. Із собою вона тягнула сани вагою 75 кілограмів. Там були всі необхідні для виживання речі.