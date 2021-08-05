Жінка ледве не втратила 1 500 000 доларів, бо не хотіла відповідати на дзвінки від незнайомця

Мешканка австралійського міста Лонсестон, ім'я якої не розголошують, виграла у лотерею майже 1,5 мільйона доларів. Але вона ризикувала не отримати свій приз, бо не підіймала слухавку, коли їй дзвонили, щоб повідомити це.

Жінка розповіла, що ніколи не відповідає на дзвінки від незнайомих номерів. Проте, коли один із невідомих абонентів почав дзвонити практично без перестанку, вона вирішила підійняти слухавку.

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Жалкувати про те, що вона зрадила своїм правилам не довелося, адже представник лотереї TattsLotto повідомив щасливиці, що вона виграла 2 мільйони австралійських доларів (1,47 мільйона американських доларів або майже 40 мільйонів гривень).

Це божевілля! Я ніколи не відповідаю на дзвінки від незнайомців, бо думаю, що це набридливі люди, які шахрують або ж пустують. Але ви подзвонили мені так багато разів, що я вирішила відповісти,

– сказала переможниця представнику лотереї.

Жінка не могла повірити у своє щастя та кілька разів перепитала, чи тут немає ніякої помилки. Але коли розуміння перемоги прийшло, вона почала планувати на що витратити отримані гроші. Щасливиця досі не знає, як розпорядитися виграшем, але переконує, що хоче підійти до цього питання з розумом.

"Я поділюся з дітьми, а в іншому я не впевнена. Мені потрібно сісти і усвідомити це. Сьогодні я святкуватиму виграш з дочкою, і, можливо, ми складемо план і вирішимо, що з цим робити", – сказала австралійка після звістки про виграш.

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