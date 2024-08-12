Жінка живе у "розкладному будиночку", щоб не платити за оренду: як їй це вдається

Американка, на ім'я Джина Мін переїхала жити у "розкладний будиночок". Тепер вона не платить за оренду та облаштовує своє життя у не дуже типових умовах.

Відомо, що американка живе у штаті Каліфорнія і ділиться всім, що з нею відбувається, на своєму ютуб-каналі.

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Свій будиночок вона придбала за 200 доларів (приблизно 8 тисяч гривень). Його розмірі сягають 2 на 2,5 метра.

Як виглядає побут жінки

Простір в приміщенні поділений на три частини. Ліворуч – невеликий письмовий стіл, виготовлений з дощок, під яким є місце для зберігання одягу. Посередині кімнати – килимок для йоги, а праворуч – матрац, подушка та гачки, куди господиня вішає рушники та куртки.

Як живе жінка: дивіться відео

Щоб освітити кімнату вночі, Джина використовує маленький ліхтарик. А от всі інші електричні пристрої працюють завдяки подовжувачу, що під'єднаний до великого будинку на ділянці, де розташоване її імпровізоване помешкання. Поблизу також є спільна літня кухня, пральна машина, душ на відкритому повітрі та компостний туалет.

Тут є все, що потрібно. Моє життя насичене та яскраве. Дуже рада, що життєвий шлях привів мене сюди,

– наголосила Джина.

Жінка також економить гроші на їжі, вирощуючи власні фрукти та овочі.