Жінка з найдовшими у світі віями побила власний рекорд: яка їхня довжина – фото, відео

Китаянка Ю Цзянься може похизуватися найдовшими віями у світі . У 2016 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса – тоді довжина її найдовшої вії склала понад 12 сантиметрів. Це неймовірний показник, але жінці вдалося перевершити і його.

Нещодавно Ю Цзянься побила власний рекорд. Зараз довжина найдовшої її вії становить 20,3 сантиметра. Жінці доводиться вкладати їх набік – на перший погляд здається, що вона намалювала собі дуже довгі стрілки.

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Ю Цзянься вдруге встановила світовий рекорд / Фото Guinness World Records

Пані Ю не знає причин такого стрімкого росту своїх вій, хоча вона намагалася їх знайти. Проте, це не дало ніяких результатів.

Вперше я зрозуміла, що мої вії ростуть у 2015 році – вони ставали все довшими і довшими. Тоді я звернулася до медичних працівників, аби з'ясувати, чому мої вії довші за вії інших людей,

– розповіла рекорсменка.

Лікарі, до яких приходила жінка, відверто дивувалися побаченому, але так і не змогли пояснити цього феномену. Тоді вона намагалася знайти наукові причини, зокрема дослідила свою генетику, проте ніхто з її родини таких довгих вій не має і не мав.



20-сантиметрові вії Ю Цзянься / Фото Guinness World Records

Коли знайти обґрунтовану причину не вдалося, жінка подумала, що, можливо, тут не обійшлося без божественного втручання. Багато років тому Ю Цзянься провела 480 днів у горах, і тому вона припускає, що її вії – це подарунок від Будди.

Рекордсменка переконує, що довжелезні вії зовсім не завдають їй клопоту у повсякденному житті. Навпаки, вони заощаджують час, який вона могла б витрачати на макіяж, – завдяки своїм віям пані Ю не користується тінями та підводкою для очей.

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