Американка з найбільшим у світі ротом потрапила у Книгу Гіннеса завдяки тіктоку: вражаючі відео

Американка Саманта Рамсделл довго комплексувала через дуже великий рот, аж поки не зареєструвалася у соціальних мережах. Їй вдалося стати популярною і зібрати сотні тисяч підписників завдяки своїй особливості. А згодом вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса як жінка з найбільшим у світі ротом.

Спершу Саманта планувала отримати популярність у мережі завдяки своєму вокалу. Вона публікувала ролики, в яких співала пісні, але це не спрацювало – число підписників практично стояло на місці.

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Але люди в мережі почали звертати увагу на її великий рот, і жінка зрозуміла, що їй потрібно змінити стратегію. Тоді на заміну відео з піснями прийшли комедійні ролики, в яких Саманта засовувала до рота різні предмети, дуже широко його розкривала або ж могла їсти величезні шматки їжі одразу.

Саме тоді кількість її підписників почала стрімко зростати. Наразі вона може похизуватися тим, що у тіктоці за нею слідкують 1,7 мільйона користувачів та ще майже 85 тисяч в інстаграмі.

Доволі часто у коментарях до її відео люди писали, що у Саманти, мабуть, найбільший рот у світі, а більшість з них були впевнені, що її ім'я вже вписане до Книги рекордів Гіннеса. Саме це спонукало жінку спробувати насправді встановити рекорд.



У Саманти Рамсделл найбільший у світі рот / Фото Guinness World Records

Тож Саманта зв'язалася з представниками Книги Гіннеса, і разом з офіційним експертом вирушила до стоматолога. Лікарка Ельке Чунг за допомогою цифрових штангенциркулів виміряла довжину і ширину рота Саманти, щоб визначити максимальне розтягнення.



Лікарка виміряла ширину і довжину рота Саманти / Фото Guinness World Records

Результат і справді був найбільшим серед жінок – вона змогла відкрити рот на 6,52 сантиметра. Цього було достатньо для встановлення рекорду, але Саманта ще й продемонструвала свої можливості судді Книги рекордів Гіннеса особисто.



Вона може розкрити рот на 6,52 сантиметра / Фото Guinness World Records

По черзі у неї в роті помістилися уся картопля фрі з великої упаковки та одразу 2 чизбургери з McDonald's. Також разом зі своїм хлопцем вона влаштувала справжнє шоу, в якому показала, що може вмістити до рота ціле яблуко, широке печиво, брикет локшини швидкого приготування та інше.

Що поміщається у рот Саманти Рамсделл: дивіться відео

Усі ці досягнення допомогли Саманті прийняти та полюбити себе з усіма особливостями. Вона більше не вважає свій рот недоліком, а навпаки – пишається ним та своєю унікальністю.

Якби у мене була порада для тих, у кого є велика частина тіла або щось дійсно унікальне, і вони хотіли б поборотися за титул у Книзі рекордів Гіннеса, я би сказала їм зробити це! Пишайтеся і зробіть це своїм найбільшим активом. Це ваша суперсила, це те, що робить вас особливими і не схожими на інших,

– сказала Саманта Рамсделл.



Саманта стала рекордсменкою серед жінок / Фото Guinness World Records

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