Жінку звільнили з роботи через незвичне ім'я: як її звати

Жінка залишилася без роботи через своє незвичне ім'я. Річ і тім, що батьки назвали її Свастика, що означає "удача".

Цікаво, що на Фіджі – де вона і виросла – це ім'я є доволі популярним.

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Однак коли жінка влаштувалася у компанію Uber, то її обліковий запис забанили. Все через те, що її ім'я вважали "потенційно образливим" словом.

Одного дня я замовляла їжу та перейшла до етапу оплати, тоді з'явилося спливаюче вікно: "Ваше ім'я порушує правила, і вам потрібно змінити його у додатку",

– мовилося у додатку.

Чи планує вона змінювати ім'я

Жінка обурилася і сказала, що розуміє, що її ім’я асоціюється з нацистською партією Адольфа Гітлера, але вона пишається ним і не планує змінювати його.

Вони не знають, що індуси використовували його за тисячі років до того, як Гітлер використовував його неправильно,

– наголосила вона.

Згодом компанія Uber повідомила, що просила вибачення у Чандрі. Це питання пообіцяли врегулювати якомога швидше.

Раніше ми писали про мільйонера, який вирішив стати безхатченком на рік. Його мета – довести, що може заробити 1 мільйон доларів (близько 39 727 570 гривень) за 12 місяців.