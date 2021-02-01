Жінка допомогла правоохоронцям затримати грабіжника: вона зайнялася з ним оральним сексом

Під час пограбування АЗС жінка вирішила затримати зловмисника до приїзду поліції. Вона не змогла вигадати нічого кращого, ніж зайнятися з ним оральним сексом.

Джерело: Noviny.sk

Минулого тижня на одній з АЗС у Братиславі, столиці Словаччини, відбулося курйозне пограбування. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника за допомогою відвідувачки, яка відволікла його дуже незвичним способом.

Читайте також В Аргентині поліцейські приїхали розігнати підпільну секс-вечірку: їх прийняли за стриптизерів

24-річний чоловік, серб за національністю, увірвався до приміщення та почав вимагати у касира гроші. Отримавши бажане, грабіжник пішов до офісу, де розташовувався сейф. Поки працівник АЗС вибіг на вулицю, щоб викликати поліцію, одна відвідувачка вирішила проявити ініціативу та затримати злочинця до приїзду правоохоронців.

36-річна жінка запропонувала грабіжнику зайнятися оральним сексом, і, як не дивно, він погодився. Коли поліцейські прибули на місце злочину, напівоголені жінка і чоловік лежали на підлозі у розпалі інтимного процесу.

Забирайте його, я більше не можу,

– сказала жінка, коли побачила правоохоронців.



АЗС у Братиславі, де жінка допомогла затримати злочинця за допомогою оральних пестощів / Фото Noviny.sk

Чому жінка вирішила відволікти грабіжника саме таким способом залишилося загадкою. Можливо, це рішення вона прийняла у стані шоку, а, можливо, сподівалася, що також отримає трішки грошей, якщо задовольнить порушника. Так чи інакше, її метод спрацював, і правоохоронці затримали чоловіка. Його подальшу долю невдовзі вирішить суд.