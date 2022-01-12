Затримки на пошті: дружина солдата Другої світової війни отримала його листа через 76 років

Нещодавно у поштовому відділені Піттсбурга, що в США, з'явився лист, написаний 76 років тому. Його надіслав на той момент 22-річний солдат Другої світової війни.

Послання з неймовірною історією

Лист, написаний 6 грудня 1945 року у Німеччині, був адресований матері Джона Гонсалвеса, але її вже давно немає серед живих. Ба більше, у 2015 році помер і відправник цього послання. Проте співробітникам поштової служби вдалося розшукати його дружину – 90-річну Анджеліну Гонсалвес.

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Лист солдата 76-річної давнини / Скриншот CBC

Лист передали вдові, яка на момент його написання ще не була знайома з автором. Проте Джон та Анджеліна прожили у шлюбі 61 рік та виховали 5 дітей, тож така звістка від коханого викликала у неї безліч емоцій.

Мені це подобається. Коли я думаю, що усе це – його слова, мені не віриться. Але я відчуваю, що він тут, зі мною, розумієте?

– поділилася Анджеліна Гонсалвес.

Джон та Анджеліна Гонсалвеси / Скриншот CBS

У листі Джон писав матері, що у нього все нормально, але скаржився на погану їжу. Він додав, що сподівається скоро повернутися додому й об'єднатися з рідними.

Чому послання так і не дійшло до адресата – невідомо. Працівники пошти США додали до листа записку, в якій висловили співчуття Анджеліні Гонсалвес та розповіли, що отримали конверт від її чоловіка всього кілька тижнів тому. Вони не знають, що відбувалося з ним протягом цих 76 років. "Доставити цей лист було дуже важливим для нас, зважаючи на його вік та значення для вашої сімейної історії", – було вказано в записці.

Зворушена жінка зателефонувала на пошту, аби подякувати співробітникам служби за їхню відданістю своїй справі. Цей лист справді потішив її та став найкращим різдвяним подарунком, адже вона змогла знову відчути присутність свого чоловіка.

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